Anziano picchiato e derubato in casa da tre rapinatori

In via Parmentola, a Torino, nel quartiere Pozzo Strada, un uomo di 83 anni, è stato picchiato e derubato nella sua abitazione durante la notte. I rapinatori erano in tre, introdottisi nell’appartamento dell’anziano che vive da solo. Lo hanno picchiato e legato con le fascette da elettricista per impedirgli di chiamare i soccorsi. Poi un vicino ha sentito dei lamenti e i vigili del fuoco hanno aperto l’appartamento. La porta era chiusa. I rapinatori sono fuggiti dalle finestre da cui sono entrati nell’alloggio. L’anziano non è ferito gravemente ma è stato portato al Cto dove è stato ricoverato in osservazione.