LUNEDÌ 6 GIUGNO A PALAZZO CIVICO

Lunedì 6 giugno 2022 alle ore 12,00 nella Sala Carpanini di Palazzo Civico, si svolgerà un incontro in solidarietà con Alaa Abd-el-Fattah. In prigione al Cairo dal 2013, Alaa è in digiuno dal 2 aprile. Una protesta che mette a rischio la sua vita e che ha una sola ragione: vedere rispettati i suoi diritti di persona e di cittadino.

L’incontro, sotto l’egida della Presidenza del Consiglio Comunale, è promosso da Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Fondazione Merz, Amnesty International Italia, con la collaborazione di hopefulmonster editore.

Partecipano:

Beatrice Merz – Presidente Fondazione Merz

Danilo De Biasio – Presidente Festival dei Diritti

Modera:

Massimo Novelli – giornalista