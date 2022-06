Scarcerato il giovane armato di machete in borgo Aurora. Ha ringraziato il giudice

Il giudice ha disposto la scarcerazione del giovane nordafricano che inseguiva, armato di machete, un altro ragazzo. La decisione al termine dell’udienza nella quale sono stati ascoltati alcuni testimoni per fare chiarezza sull’episodio avvenuto nel borgo Aurora. Il marocchino, che ha ringraziato il giudice per la sua decisione, si dovrà presentare ogni giorno al commissariato Barriera di Milano per firmare. Mercoledì sarà nuovamente in aula per l’ultima udienza del processo, che si tiene con rito abbreviato.