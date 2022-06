Nations League Italia-Ungheria

martedì 7 giugno 2022

ore 20.45

Martedì 7 giugno andrà in scena Italia-Ungheria, gara valida per la seconda giornata del gruppo A di Nations League.

Gara

da vincere a tutti i costi per gli azzurri di Mancini, con l’obbligo morale di riscattarsi in Nations League dopo la mancata qualificazione al prossimo Mondiale in Qatar e la brutta sconfitta subita nella Finalissima contro l’Argentina;

dopo il convincente pareggio ottenuto nella serata di sabato contro la Germania di Flick (1-1, reti di Lorenzo Pellegrini per l’Italia e Kimmich per i tedeschi) i campioni d’Europa in carica sfideranno la sorprendente Ungheria del ct italiano Marco Rossi che ha battuto l’Inghilterra,in un match che in caso di vittoria potrebbe regalare agli azzurri il primo posto (solitario in caso di mancata vittoria della Germania) nel girone.

Qualche curiosità statistica:negli scontri diretti l’Italia è in vantaggio sull’Ungheria

per 16 vittorie ad 8 con nove pareggi;le 2 squadre non si affrontano dal 2007 quando i magiari s’imposero sugli azzurri per 3-1.

Formazioni

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Acerbi, Bastoni, Dimarco; Frattesi, Cristante, Tonali; Gnonto, Scamacca, Pellegrini. Ct. Mancini

Ungheria (3-4-2-1): Gulacsi; Lang, At. Szalai, Orban, Nego, Schafer, A. Nagy, Z. Nagy; Sallai, Szoboszlai; Ad. Szalai. Ct. Rossi

Enzo Grassano