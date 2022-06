l’Italia non c’è più! La Finalissima è dell’Argentina

Coppa Europa Sud America

Italia-Argentina 0-3 gol di Lautaro, Di Maria e Dybala

È passato solo 1 anno ma sembra già un secolo:luglio 2021 a Wembley l’Italia diventa campione d’Europa.Poi la lenta decadenza degli azzurri di Mancini con l’umiliazione dell’eliminazione dal campionato mondiale e stasera,sempre a Wembley,contro l’Argentina si chiude un ciclo.2 gol nel primo tempo, con Lautaro e Di Maria, poi l’umiliazione in pieno recupero con la rete del tris segnata da Dybala appena entrato in campo.L’Argentina che asfalta la Nazionale Italiana nella Finalissima della coppa Intercontinentale. Gara a senso unico con la formazione di Scaloni che meriterebbe di segnare altre reti che solo grazie alle super parate di Donnarumma vengono evitate. Bruttissima prestazione in generale dell’Italia con Mancini che ha provato a cambiare in corsa uomini e schemi, senza successo.Adesso altre 4 partite per la Nations League e poi il ricambio generazionale,necessario,per far tornare l’Italia ai fasti di un tempo.

Enzo Grassano