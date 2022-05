Pallanuoto, Aquatica batte Imperia

Partita molto tirata e fisica, con inizio equilibrato nel quale Torino è andata in vantaggio per vedersi poi ribaltare il risultato. Anche nella seconda frazione le emozioni si sono alternate, con le torinesi che sono rientrate sul 3-3 grazie ai gol di D’Amico e Andreeva. Poi nella terza frazione, Torino ha segnato tre gol nei primi quattro minuti, prendendo il margine di vantaggio che ha poi gestito nel resto della partita, anche se il finale è stato da batticuore dopo i due gol delle liguri che hanno fissato il risultato sul punteggio di 8-7.

Soddisfatto coach Ferrigno, che dopo le tre vittorie consecutive vuole spronare la sua squadra a curare ancora meglio alcuni particolari, guardando avanti: «L’inizio del terzo tempo è stato fondamentale con il break del 3-0, che ci ha permesso di prendere un buon margine di vantaggio. Nell’ultimo tempo siamo andate in modalità gestione, calando anche di intensità, cosa che ha portato però a due loro reti arrivate su tiro di rigore e superiorità numerica. Quindi sono soddisfatto della prestazione, ma nel finale avremmo potuto fare meglio sul piano dell’intensità di gioco. Quando eravamo avanti di tre reti, dovevamo spingere di più per chiudere in maniera definitiva il match, invece la squadra si è adattata al gioco delle avversarie. Ma al di là di questo particolare sono soddisfatto, perché con questa vittoria stacchiamo Imperia e consolidiamo il quinto posto. Ora la speranza è che una delle prime quattro faccia qualche passo falso per ricucire gap e vedere addirittura di avvicinarci alla zona play off. Noi dobbiamo solo continuare a vincere. Veniamo da tre successi consecutivi, la forma è buona».