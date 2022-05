27 maggio 1964: l’Inter vince la sua prima Coppa dei Campioni

Accadde Oggi

Ancora Milano protagonista nella rubrica accadde oggi:nella data odierna tocca all’Inter che diventa,per la prima volta,Campione d’Europa vincendo la sua prima Coppa dei Campioni.

Al Prater di Vienna i nerazzurri di Angelo Moratti,guidati dal mitico “mago” Herrera vincono contro il Real Madrid per 3a1. Quell’Inter era ricca di campioni del calibro di Facchetti, Mazzola, Jair e Suarez. Contro le stelle del Real come Puskas, Gento e Di Stefano. I gol di quella finale furono segnati da Milani e da una doppietta di Sandro Mazzola,figlio del mitico Valentino Mazzola capitano del Grande Torino.Per quella squadra anche il record di alzare la coppa ed essere la prima squadra nella storia a non perdere neanche una gara in un’unica stagione europea.

Ricordiamo la formazione:

Sarti, Burgnich, Facchetti, Tagnin, Guarneri, Picchi, Jair, Mazzola, Milani, Suarez, Corso. All.: Herrera

Enzo Grassano