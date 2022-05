Parlami di spreco, stop foodwaste

#Parlamidispreco . Stop food waste ’ . One Health. One Earth

LIVE DEL 26 MAGGIO 2022 ORE 18.00

La puntata del 26 maggio prossimo alle ore 18 della trasmissione “Parla con me” sulla radio web Radiovidanetwork sarà incentrata sul tema dello spreco alimentare e il titolo sarà “Parlamidispreco. Stop foodwaste“, condotta da Simona Riccio, founder della trasmissione Parla con Me e Social Media Manager del Caat. Si ritiene inoltre molto soddisfatta della live andata in onda sulla pagina Linkedin di Parla Con Me del 12 maggio scorso, in cui erano presenti la testimonial Onorevole Maria Chiara Gadda – Deputata di Italia Viva, nonché prima firmataria e promotrice della legge contro lo spreco alimentare insieme ad altre quattro realtà che concretamente e da anni si impegnano per combattere lospreco alimentare.

Le realtà che sono intervenute sono state:



– Andrea Albert Maria Gasco – iThanks il primo assistente digitale contro lo spreco del cibo, grazie a loro le date di scadenza degli alimenti non saranno più un problema.



– Marco Raspati – Regusto Società Benefit una piattaforma che collega imprese ed enti no profit per gestire le rimanenze di prodotto, attraverso la tecnologia



– Julien Fanara – Phenix Italia grazie alla loro app si può acquistare cibo invenduto dai negozi a basso costo, permettendo ad ognuno di noi di fare qualcosa di concreto contro lo spreco di cibo.



– Franco Dipietro – Biova Project il loro slogan: “Noi lo spreco ce lo beviamo” raccolgono il pane invenduto e lo trasformano in birra e anche in buonissimi snack.

Prima di comunicarvi chi saranno gli ospiti della puntata del 26 maggio, sempre sulla pagina Linkedin di Parla Con Me alle ore 18.00, vogliamo condividere con voi i feed-back dei i relatori intervenuti nella precedente puntata:

On.le Maria Chiara Gadda: “Fiera di fare parte di una generazione che sta contribuendo a un cambio di passo sostanziale nelle parole d’ordine e nelle azioni concrete sul fronte della sostenibilità economica, ambientale e sociale”.

Andrea Albert Maria Gasco: “L’evento è stato molto bello, soprattutto per il confronto e l’argomento. Per fare un qualcosa di fisico molto ben volentieri! Noi ci siamo!”.

Marco Raspati: “Dal 2016 a oggi abbiamo affrontato un percorso evolutivo arrivando a consolidare una piattaforma con tecnologia blockchain totalmente a impatto zero. Stiamo costruendo un’economia intorno alla gestione dello spreco, che diventa risorsa ridistribuita creando valore positivo per la comunità e l’ambiente. Regusto gestisce i prodotti a rischio spreco generando soluzioni a problematiche sociali, economiche, ambientali, convertendo i prodotti in pasti equivalenti distribuiti, in costi recuperati e in benefici ambientali”.

Julien Fanara: “Oggi le opportunità di confronto sul tema dello spreco alimentare non sono mai abbastanza. Il format curato da “Parla con Me” su questo tema è stata un’ottima occasione per potermi confrontare e scambiare idee eopinioni con grandi professionisti che hanno fatto della lotta allo spreco, la propria mission. È stato per me un onore potervi prendere parte, raccontando dell’impegno di Phenixin Italia!”.

Franco Dipietro: “Generare nuovo valore da quello che oggi è considerato uno scarto, ecco una missione imprenditoriale degna di essere vissuta”.

➡️Per riascoltare la puntata, cliccate qui: https://bit.ly/39ezHDG

“Parlami di Spreco” è l’iniziativa che pone al centro del dibattito l’ampio tema dello spreco alimentare sia per umani sia per animali, che affligge il nostro Paese ed il nostro pianeta sotto molti punti di vista. “Parlami di Spreco” vuole offrire una tavola rotonda dove gli ospiti quali aziende e personalità di spicco discutono il loro impegno nella lotta contro lo spreco alimentare, mettendo al centro le soluzioni innovative per contrastarlo con l’auspicio di sensibilizzare e rendere consapevoli la maggior parte delle persone al fine di contrastare lo spreco alimentare.

Gli ospiti della puntata del 26 maggio saranno:

Gabriella Stailova – Responsabile di produzione Azienda Agr. Venditti Fabio

Claudio Menconi – Chef decoratore – TV

Francesco Colicci – Co-Founder e Presidente EquoeventoOnlus

Luigi Vendola – Giornalista ambientale e Responsabile progetti – Eco Dalle Città

Per seguire la puntata, seguite il link: https://