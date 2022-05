25 maggio 2005: la rimonta del Liverpool sul Milan

Accadde oggi

Ancora Milan in accadde oggi: sono passati 17 anni da quel triste giorno per i tifosi del Milan. Il 25 maggio del 2005 avvenne l’incredibile rimonta del Liverpool nella finale di Champions League proprio contro i rossoneri. Ad Istanbul un vero e proprio incubo per il Milan, una notte magica per i tifosi dei Reds. La squadra di Ancelotti chiuse il primo tempo con il nettissimo risultato di 3-0 grazie alle reti di Maldini, Crespo e Kakà.Coppa già in bacheca? Macché!!Un Liverpool mai domo ed infatti la squadra di Rafa Benitez operò un’incredibile e storica rimonta. I Reds ribaltarono la gara con le reti di Gerrard, Smicer e Xabi Alonso. Il secondo tempo si chiuse così sul 3-3 e la gara si decise ai rigori con la oramai mitica vittoria degli inglesi. Una delle delusioni più brutte ed avvilenti nella grande storia del Milan.

Enzo Grassano