Fermato camionista, guidava senza patente

E SENZA RISPETTARE I TURNI DI RIPOSO

Nei giorni scorsi, in Via Priocca angolo Lungo Dora Savona durante un servizio ordinario di verifiche sui mezzi pesanti, gli agenti del Reparto Radiomobile della Polizia Locale, specializzati nel controllo dei conducenti professionali, hanno fermato un autoarticolato con targa specializzati estera condotto da due conducenti che si alternavano alla guida.

Il mezzo stava effettuando un trasporto internazionale di merci deperibili (fiori e piante) e, al momento del controllo, uno dei due autisti (quello che al momento del controllo non era alla guida) ha dichiarato di avere smarrito la patente e comunque di non essersi mai posto alla guida del veicolo.

Dopo aver consultato la banca dati telematica dedicata ai veicoli e documenti internazionali, gli agenti hanno accertato che lo stesso conducente non risultava in possesso della patente di categoria CE che lo autorizzasse a condurre quella tipologia di veicolo e, come se non bastasse, dall’esame del tachigrafo digitale è anche emerso che l’uomo aveva guidato ininterrottamente per più di tre ore e mezza e, così come anche l’altro conducente, non aveva rispettato i tempi di riposo giornalieri previsti dalla normativa comunitaria, esponendo a potenziale rischio la sicurezza stradale.

Entrambi sono stati sanzionati, rispettivamente per oltre 4.000 euro uno e quasi 600 euro l’altro, mentre il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi.