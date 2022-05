E’ stata operata ma resta grave la bimba ferita in moto

E’ sempre in gravi condizioni, dopo essere stata sottoposta a un delicato intervento neurochirurgico all’ospedale Regina Margherita la bimba di 8 anni rimasta ferita in un incidente stradale che ha coinvolto due moto e due auto sulla provinciale 20, tra Carignano e Carmagnola. La piccola era in sella a una delle moto guidata dal padre. L’operazione è tecnicamente riuscita, ma resta riservata la prognosi La bambina e’ intubata e sedata.