Da’ fuoco alla casa: gravi lui e la moglie

Un uomo, per ragioni da accertare, ha dato fuoco alla propria abitazione, ad Andorno Micca, nel Biellese ed è stato trasportato in ospedale in codice rosso, intossicato dal fumo. Ferita in modo grave anche la moglie: per fuggire si è lanciata da una finestra a una altezza di circa tre metri. I due figli sono anch’essi in ospedale per accertamenti medici. Indagano i Carabinieri.