Eurovision, a Torino vince l’Ucraina

E’ della band ucraina della Kalush Orchestra la vittoria dell’edizione torinese dell’Eurovision Song Contest con 631 voti scaturiti dalle preferenze dei 40 Paesi partecipanti e da quelli provenienti dal pubblico da casa. Il brano “Stefania” è dedicato alla mamma del cantante Oleh Psiuk. Sul podio anche Sam Ryder (Regno Unito) con “Spaceman” che ha ottenuto 466 consensi e terza piazza per la Spagna con il brano “Slomo” interpretato dalla cantante cubana Chanel Terrero (459 voti).

Torino è tornata a respirare un’aria internazionale perché la maggior manifestazione canora europea ha portato in città tantissimi turisti curiosi di scoprire le bellezze del capoluogo piemontese e di sostenere il loro rappresentante in gara. Ieri sera, come era avvenuto nelle semifinali, si sono esibiti due super ospiti che hanno avuto il privilegio di vincere l’Eurovision. Prima i Maneskin e poi Gigliola Cinquetti hanno calcato il palco torinese cantando “Supermodel” e “Non ho l’età”. Ma la rassegna canora non ha avuto solo il centro nevralgico al Palasport Olimpico. Non bisogna dimenticare i numerosi concerti dell’Eurovillage al parco del Valentino che hanno attirato migliaia di persone. Il prossimo anno la manifestazione si sposterà altrove, ma nella memoria di molti appassionati rimarrà un ricordo positivo di questa edizione dell’Eurovision Song Contest.

Marco Aceto