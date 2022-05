È un gran bel Toro! Verona-Torino 0-1

37esima giornata serie A

Brekalo(T)

Un ottimo Torino batte il Verona e si porta a 2 punti dal nono posto,occupato dagli scaligeri stessi.

Ad 1 giornata dal termine del campionato il Toro raggiunge i 50 punti in classifica e consolida il decimo posto.

Anche oggi i granata di Juric hanno disputato un’ottima partita,fatta di tanta grinta, intensità e trame di bel gioco in ogni zona del campo.

Passati in vantaggio con un gran gol di Brekalo,il Toro ha legittimato il vantaggio con altre belle occasioni avute nel secondo tempo:il palo di Pellegri,ad esempio.Tutta la squadra ha disputato un’ottima gara ma occorre citare la bella partita disputata da Zima al centro della difesa.Con i suoi interventi risolutivi sia di testa che si piede non ha fatto rimpiangere il monumentale Bremer!Forse è già in casa il sostituto del difensore brasiliano che andrà via,destinazione Bayern per 40 milioni di euro,compresi bonus.Questa cifra servirà a finanziare i giocatori,da riscattare, attualmente presenti in rosa.

Il prossimo campionato,con qualche altro ritocco,questo Toro lotterà per l’Europa.

Enzo Grassano