Coppa Italia all’Inter!

Finale Coppa Italia a Roma Juventus-Inter 2-4 Alex Sandro e Vlahovic (J) Barella Chalanoglou Perisic 2 (I). l’Inter vince la sua ottava Coppa Italia, dopo aver vinto anche la Supercoppa Italiana a gennaio sempre contro la Juve,al termine di una gara caparbia ed avvincente. Una bella partita che ha visto i nerazzurri passare in vantaggio con Barella, poi il ritorno dei bianconeri che, prima, pareggiano con Alex Sandro,vanno in vantaggio con Vlahovic e subiscono il feroce ritorno dell’Inter che pareggia con un rigore perfetto di Chalanoglou,altro vantaggio sempre su rigore realizzato da Perisic che chiude la gara col quarto bellissimo gol e doppietta personale.Entrambi i rigori assegnati ai nerazzurri sono stati evidenti.La gara di stasera ha evidenziato la chiusura definitiva del ciclo juventino durato un decennio:per la prima volta la squadra bianconera chiude la stagione senza aver vinto un trofeo.Bene l’Inter ancora in corsa anche per vincere lo scudetto a 2 giornate dalla fine.

Enzo Grassano