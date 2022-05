Sarà, come troppo spesso in Italia, la magistratura a stabilire quali tute indosseranno gli atleti italiani dello sci tra pochi mesi in Coppa del Mondo.

Il confronto/scontro tra Kappa (BasicNet) e Armani è infatti finito in mano ai giudici a causa della confusione dei vertici dello sport azzurro

Continua a leggere: