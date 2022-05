ESC: la Vicesindaca della Città di Torino ha incontrato i musicisti della Youth Symphony Orchestra of Ukraine

La Vicesindaca della Città di Torino ha incontrato questa mattina, al Media Centre Casa Italia di Palazzo Madama, le ragazze e i ragazzi della Youth Symphony Orchestra of Ukraine.

Nel corso dell’incontro con i giovani ucraini e con i media la Vicesindaca del capoluogo piemontese, titolare anche della delega alla Cooperazione internazionale, ha sottolineato che quello di oggi non è solo un momento di festa, ma soprattutto un’occasione per lanciare un messaggio di pace che partendo da Torino si diffonda nel mondo e contribuisca a perseguire una strada che porti alla fine della guerra, della sofferenza e dei lutti del popolo ucraino.

La Youth Symphony Orchestra of Ukraine è costituita da musicisti 12-22enni fondata nel 2016. Ha come obiettivi lo sviluppo dei giovanissimi talenti musicali ucraini, la promozione della musica classica in generale proponendosi allo stesso tempo come ambasciatrice della cultura ucraina nel mondo.

L’orchestra suonerà questo pomeriggio, alle ore 18,30 all’Eurovision village del Parco del Valentino.