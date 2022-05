10 maggio 1987, il Napoli di Maradona per la prima volta Campione d’Italia

Accadde oggi

Esattamente 35 anni fa, era il 10 maggio del 1987, il Napoli del grande Maradona(al suo secondo anno in azzurro)diventa per la prima volta Campione d’Italia. Si tratta del primo scudetto della storia della squadra campana. Il secondo ed, al momento, ultimo scudetto, arriverà nel 1990.Quel giorno al San Paolo c’erano oltre 80 mila cuori urlanti a manifestare la propria incredibile gioia, per un traguardo storico che sembrava, quasi, impossibile da realizzare: la squadra allenata da Ottavio Bianchi pareggiò 1-1 contro la Fiorentina vincendo il campionato con una giornata d’anticipo.Nella squadra viola c’era un certo Roberto Baggio, ventenne di belle speranze che già faceva intravedere lampi di classe e giocate cristalline, da vero fuoriclasse.

Enzo Grassano