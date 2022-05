Sarà giustiziato in Iran Djalali il medico di Novara

E’ accusato di spionaggio verso Israele. Il medico iraniano-svedese Ahmadreza Djalali fu arrestato a maggio 2016 durante una visita accademica in Iran. Dal 2012 al 2015 è stato ricercatore all’Università del Piemonte orientale a Novara. Nel settembre 2019 il Comune di Novara conferì a Djalali la cittadinanza onoraria. In città si sono volte numerose manifestazioni di solidarietà a favore del detenuto alle quali hanno preso parte decine di studiosi e ricercatori. Ahmadreza Djalali è stato ricercatore universitario presso il Centro di medicina dei disastri di Novara. La condanna a morte potrebbe essere eseguita, secondo l’agenzia di stampa Isna, entro il 21 maggio. Numerose sono state le pressioni internazionali per salvarlo, in particolare di Amnesty International che raccolto oltre 220.000 firme con le quali si chiedeva alle autorità di Teheran di rilasciare subito il medico perchè innocente.