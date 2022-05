Riparte il Palio dei Quartieri con la decima edizione

L’ultima volta che si è disputato il Palio dei quartieri eravamo nel 2019 e a vincerlo sono stati gli Esordienti del Chisola.

Dopo il lungo periodo di stop dovuto alla pandemia la famosa manifestazione calcistica torinese, da sempre organizzata da Lucio Stella e dalla sua squadra, è pronta a ripartire con la decima edizione venerdì 27 maggio con il Trofeo “Dino Raviola” per poi concludersi con la “Palio Cup” sabato 11 e domenica 12 giugno.

Fra questi due eventi si disputerà il torneo riservato ai ragazzi nati tra il 2009 al 2014 per un totale di 110 squadre iscritte. Il via sabato 28 maggio, le finali domenica 5 giugno. I 2009 giocheranno a Collegno, i 2010 a San Mauro, i 2011 e 2012 a Borgaretto, i 2013 e 2014 al Sant’Ignazio di Torino.

Sabato 11 e domenica 12 giugno sul campo di Borgaretto spazio al “Palio Rosa” a cui prenderanno parte otto compagini under 12 femminili divise in due gironi da quattro.

Al Trofeo “Dino Raviola” parteciperanno tre società professionistiche del calibro di Torino, Pro Vercelli e Alessandria e una Selezione del Palio dei quartieri che per l’occasione sarà guidata da Giacomo D’Amico coadiuvato in panchina da Renato Carrain e dal team manager Salvatore Leotta.

“Siamo contenti del ritorno del Palio dei Quartieri che dopo due anni di stop forzato consente a molti ragazzi di tornare nuovamente a giocare in una manifestazione prestigiosa che è sempre stata accompagnata da numeri importanti, sia in termini di squadre iscritte, sia di pubblico sugli spalti. – ha sottolineato l’assessore allo Sport – . Vorrei fare un applauso al coraggio che ha avuto Lucio Stella di mettere nuovamente in piedi questo evento e faccio il mio personale in bocca al lupo a tutte i partecipanti”.

“Dopo l’ultima edizione del 2019 – ha ricordato il patron del Palio dei Quartieri Lucio Stella – abbiamo voluto fortemente ritornare anche per festeggiare la decima edizione. Da gennaio abbiamo cominciato a contattare le società che ci hanno risposto in maniera entusiasta e alla fine ne abbiamo coinvolte oltre un centinaio. Abbiamo anche redatto nuovo giornale diretto da Sabrina Gonzatto che accompagnerà tutti i partecipanti e non solo tutti gli appassionati verso l’inizio della manifestazione”.

Marco Aceto