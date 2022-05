Smart Mobility, a Palazzo Civico una delegazione finlandese

L’Assessora alla Mobilità, Transizione Ecologica e Smart City ha incontrato questa mattina una delegazione ministeriale finlandese. L’incontro – cui hanno partecipato anche la Direttrice Generale di 5T, Rossella Panero e il Direttore della Divisione Infrastrutture e Mobilità, Suolo e Parcheggi, Urbanistica e Territorio della Città di Torino, Roberto Bertasio – ha offerto la possibilità di un confronto su temi quali la mobilità intelligente, tecnologia e progettazione di servizi sostenibili.

Giovedì scorso era stata la volta di una delegazione franco-svizzera in visita studio a Torino per vedere come la città sta riprogettando la mobilità e la riqualificazione degli spazi pubblici.