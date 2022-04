Roberto Repole vescovo il 7 maggio

Torino accoglie il nuovo arcivescovo. Mons. Roberto Repole sta infatti per assumere la guida della Diocesi di Torino.

L’ordinazione episcopale del nuovo arcivescovo di Torino e vescovo di Susa si terrà sabato 7 maggio alle 15 sul sagrato della Cattedrale di Torino in piazza San Giovanni. Il programma prevede alle 15 l’accoglienza di mons. Repole, il saluto delle autorità cittadine e la celebrazione eucaristica. In occasione dell’evento piazza San Giovanni verrà chiusa al pubblico e l’ingresso sarà consentito solo agli invitati e prenotati. Per prenotare occorre compilare entro il 3 maggio un apposito modulo. Teologo torinese, 55 anni, don Roberto Repole è nato a Torino nel 1967 da una famiglia di Givoletto. Ha studiato al liceo Valsalice, si è laureato in Teologia alla Facoltà di Torino e nel 1992 è stato ordinato sacerdote dal cardinale Giovanni Saldarini.

La celebrazione dell’insediamento del nuovo arcivescovo di Torino sarà trasmessa in diretta streaming sui canali social della diocesi.

Per informazioni: 011 0720610, attivo da lunedì a venerdì ore 9-14 e 15-17, email info@ordinazionerepole.it

Potranno accedere solo coloro che avranno prenotato entro il 3 maggio. I posti saranno assegnati fino a disponibilità di capienza prevista dal piano di sicurezza. fr