29 aprile 1990 Napoli campione d’Italia per la seconda volta!

ACCADDE OGGI

Questo è un altro giorno che difficilmente i tifosi napoletani dimenticherano, perchè esattamente 32 anni fa, in questa stessa data, il Napoli conquistava il secondo scudetto della sua storia dopo un campionato ricco di sorprese e cambi di classifica nelle ultime giornate.Uno scudetto vinto, perso e poi riconquistato negli ultimi 180 minuti di un torneo che vide gli azzurri dominare in lungo e in largo per tutta la stagione, salvo poi perdere il primato a discapito del Milan per poi riconquistarlo in un finale al cardiopalma.Anche quest’anno il Napoli sembrava favorito per vincere il suo terzo scudetto ma si è dissolto nelle ultime giornate come nebbia all’uscir del sole.Più che allenatore e giocatori alla squadra partenopea manca la maturità della grande squadra.

Enzo Grassano