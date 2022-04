Eurovision Song Contest 2022, prime modifiche alla viabilità nelle aree dello Stadio Olimpico e del Parco del Valentino

Le aree dello Stadio Olimpico e del Parco del Valentino saranno interessate fino alla metà del mese di maggio dallo svolgimento dell’ Eurovision Song Contest 2022.

Per garantire il regolare svolgimento di questi eventi sono stati decisi – in coordinamento con la Questura, la Prefettura e la Polizia Municipale – una serie di provvedimenti come la chiusura di alcune vie e tratti di strada e l’istituzione di divieti di sosta.

L’ingresso all’area del Valentino – soggetta a ZTL – sarà garantito agli aventi titolo o per esigenze di servizio con presidio diurno da viale Turr giungendo da viale Boiardo.

Queste, nel dettaglio, le prime misure adottate (altre sono previste e verranno adottate col progressivo avvicinarsi alla manifestazione):

Fino al 14 maggio saranno chiusi al traffico, con la sola eccezione di mezzi di soccorso, forze dell’ordine e veicoli autorizzati):

– il controviale Sud di corso Vittorio Emanuele II, tra corso Massimo D’Azeglio e viale Virgilio;

– il tratto retrostante l’ Arco Monumentale all’Arma dell’Artiglieria all’entrata del Parco del Valentino;

– viale Virgilio, nel tratto tra corso Vittorio Emanuele II fino all’ingresso della zona a traffico limitato Valentino;

– viale Medaglie D’Oro, da piazza Levi Montalcini a viale Ceppi.

Per tutto il periodo lungo questi tratti di strada e in corso Massimo D’Azeglio lato Est, tra corso Vittorio Emanuele II e fino all’altezza di via Campana, sarà anche vietata la sosta.

Transito e sosta saranno consentiti ai soli mezzi autorizzati dagli organizzatori dell’evento:

– in viale Virgilio, dal castello del Valentino alla porta ZTL posta a nord del viale;

– in viale Mattioli, nei tratti dalla rotatoria Nikola Tesla a viale Virgilio e dalla rotonda Nikola Tesla a viale Crivelli.

Fino al 20 maggio sarà parimenti chiusa al traffico, con la sola eccezione di taxi e dei veicoli a servizio di disabili, di quelli degli operatori del commercio e degli autorizzati la carreggiata laterale Ovest di corso Galileo Ferraris, tra piazza Costantino il Grande e piazzale Grande Torino e (con la sola eccezione dei veicoli autorizzati) da piazzale Grande Torino al civico 282. Per tutto il periodo lungo questi tratti di strada sarà anche istituito il divieto di sosta.

Non sarà altresì possibile transitare e sostare, in corso Montelungo, nell’area interna a Piazza d’Armi (ex area giostrai) posta sul retro ed accessibile dai lati della caserma dei Carabinieri.