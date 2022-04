28 aprile 1923: nasce lo stadio di Wembley!

Accadde oggi

Nel mondo del calcio l’impianto calcistico viene definito un tempio di passione.Ogni continente,ogni nazione ha il suo stadio storico che è un vero e proprio simbolo.

Il 28 aprile 1923 viene inaugurato dal Re George V,il mitico stadio di Wembley. Nell’impianto che diventerà simbolo non solo del Regno Unito ma di tutta la storia del calcio mondiale, si disputerà la prima partita ufficiale di calcio: la finale di FA Cup che vede sfidarsi Bolton e West Ham.Laffluenza è record di 126.047 spettatori!!

L’impianto fu costruito in meno di 1 anno venendo a costare,complessivamente, 750mila sterline. Il completamento dell’opera avvenne giusto quattro giorni prima della gara sopra citata.

Dopo aver ospitato la finale di coppa del mondo del 1966,finali di coppe europee,eventi di ogni tipo e non solo calcistici e musicali,

lo stadio è stato chiuso nel 2000 per essere poi demolito nel 2003,il tutto per far spazio al nuovo Wembley, inaugurato nel 2007.Sempre pieno di pubblico e travolgente di passione.La storia continua!

Enzo Grassano