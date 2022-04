Festival del gol! Atalanta-Torino 4-4

Recupero 20esima giornata di campionato serie A

Partita incredibile d’altri tempi tra Atalanta e Torino, nel recupero della 20° giornata.I granata,come sempre in questo campionato,giocano bene,passano per ben 2 volte in vantaggio ma non riescono ad approfittare del parziale 2-4 e si fanno raggiungere dai bergamaschi che capitalizzano al meglio le occasioni create.I granata di Juric peccano ancora di concentrazione non riuscendo a gestire il vantaggio meritato al termine di una gara che il Toro ha dominato per lunghi tratti.Passa subito in vantaggio la squadra di Juric con

Praet che vola in fascia e crossa una palla tesa invitante per Sanabria che anticipa Scalvini e fa 1-0. L’Atalanta risponde al 16′ con una bella azione di Zappacosta che ottiene un rigore su intervento di Rodriguez: dal dischetto Muriel fa 1-1. Passano 5′ e l’Atalanta ribalta il risultato con De Roon, gran botta su servizio di Muriel dalla bandierina. Al 36′ rigore anche per il Toro, dopo un contatto tra Freuler e Sanabria: Lukic non sbaglia e fa 2-2.

Nel secondo tempo la gara rimane spettacolare:il Toro si porta sul doppio vantaggio. Prima il rigore, segnato ancora da Lukic, dopo il netto fallo di Toloi su Pobega. Poi l’autogol sfortunato di Freuler che devia nella propria porta con un tiro imparabile un cross di Sanabria. L’Atalanta sembra demoralizzarsi e Gasperini con i 5 cambi riesce a smuovere qualcosa.Ancora una grande invenzione di Muriel al 78′ manda letteralmente in porta Pasalic che fa 3-4 e riapre il match. Poi rigore per fallo di mano di Zima e Muriel completa la sua splendida gara con una doppietta. Finisce in pareggio con ancora un grande Lukic nei granata: è diventato un leader tuttocampista coi fiocchi e grande merito va ascritto a Juric che lo ha letteralmente trasformato.

Enzo Grassano