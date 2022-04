Subito dopo avere fatto il pieno di carburante al distributore ha messo in moto ed è fuggito.

E’ accaduto da un benzinaio in via Torino a Nichelino. Il gestore ha presentato denuncia ai carabinieri, ai quali ha segnalato la marca e il colore del veicolo e una parte dei numeri di targa. Si confida nelle telecamere di video-sorveglianza per individuare il colpevole.