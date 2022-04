Le ultime ascese per afferrare la Coppa Italia boulder

Il 23 e 24 aprile l’Arrampicata Sportiva italiana assegna a Torino il primo titolo nazionale 2022

Quarta ed ultima prova di specialità nel prossimo week end in programma all’ Escape Climbing Garden.

A rincorrere ‘zone’ e ‘top’ decisivi ben 118 climbers, atleti di 18 regioni italiane. Semifinali e finali in diretta streaming.

Sui blocchi maschili è lotta accesa per la vittoria finale, sono almeno 6 gli arrampicatori con chances di vittoria.

Sulle pareti femminili quasi scontata quella di Camilla Moroni, dopo i due ori e l’argento raggiunti nelle prime 3 tappe

Trascorsa la Pasqua, e dopo la prima tappa di Coppa del Mondo, il boulder italiano vede

prossimo il primo traguardo stagionale: l’assegnazione dell’ambita Coppa Italia di specialità. Sabato 23 e domenica 24 aprile, infatti, sulle pareti torinesi dell’Escape Climbing Garden saranno in 118, per l’esattezza 53 donne e 65 uomini, a rincorrere “zone” e “top” decisivi per la classifica finale assoluta.

Siamo alla quarta ed ultima prova in questa specialità invernale dell’arrampicata sportiva.

Oltre alla classifica di giornata, non dovrebbero esserci particolari sorprese in campo femminile, dove manca solo un punticino, alla azzurra delle Fiamme Oro, Camilla Moroni, leader incontrastata dopo le due vittorie ottenute a L’Aquila e a Prato e l’argento di Ferrara nelle prime tre tappe. La fortissima azzurra – ad una “zona” di distanza dall’entrare in finale nella prima prova 2022 di Coppa del Mondo, 15 giorni fa in Svizzera – non dovrebbe avere problemi a conquistare la Coppa Italia assoluta. Apertissima invece la corsa agli altri due posti sul podio, tra Irina Daziano, Alessia Mabboni, oltre a Giulia Medici e a Miriam Fogu.

In campo maschile saranno decisivi invece i blocchi torinesi per conoscere il vincitore finale della Coppa Italia assoluta. Bombardi, Placci, Mabboni e Tentori, oltre agli indomiti Vidi e Schenk partono nell’ordine a caccia dei 100 e decisivi punti in palio per il vincitore della tappa torinese. Dovranno vedersela, in parete però, anche con l’olimpionico Ludovico Fossali e con il detentore della Coppa del Mondo Lead 2021 Stefano Ghisolfi.

Come nelle altre tappe saranno cinque metri da salire in cinque minuti su cinque blocchi nelle qualificazioni, in programma sabato al mattino per le donne e sabato pomeriggio per gli uomini.

Domenica mattina sarà il momento per tutti delle semifinali (4 blocchi in 5 minuti) trasmesse nel canale youtube Fasi https://www.youtube.com/watch?v=QSaZIppRDRY. Nel pomeriggio domenicale quindi i migliori 6 si confronteranno sui 4 blocchi di finale da scalare al massimo in 4 minuti e possibilmente nel minor numero di tentativi possibili. Anche qui, vie, flash e top decisivi saranno trasmessi in streaming sui canali federali al link seguente: https://www.youtube.com/watch?v=WsCW8Q2F8sE.

A premiare è atteso il numero uno della federclimbing azzurra Davide Battistella assieme a diversi vertici dei comitati regionali federali.

Non c’è solo Torino in agenda nel week end del climbing azzurro. Oltre alla Coppa Italia, c’è grande attesa anche per la Nazionale giovanile impegnata nella seconda tappa dell’Europeo giovanile Boulder a Soure in Portogallo. Convocati dal Ct, Vincenzo De Luca per la trasferta lusitana 18 azzurri, tre ragazzi e tre ragazze per ciascuna delle tre categorie (Youth A, Youth B e Junior) previste. Anche per loro la gara inizierà sabato per concludersi domenica 24 aprile.