Open d’Italia di Calciobalilla, in arrivo 200 giocatori

Alla tre giorni promossa dalla Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, da venerdì a domenica alla Cittadella dello Sport sono attesi più di 200 giocatori provenienti da 15 regioni

Da venerdì 22 aprile a domenica 24 aprile la Cittadella dello Sport di Leinì, in provincia di Torino, ospita gli Open d’Italia, specialità doppio volo, di calcio balilla.

La tre giorni è organizzata dalla FIGeST, la Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, tramite l’affiliata L.I.C.B., la Lega Italiana Calcio Balilla, con il patrocinio del Comune.

Oltre 200 i giocatori iscritti, provenienti da ben 15 regioni italiane, che si sfideranno nelle diverse categorie: misto, exclusive, amatori, semi pro, femminile, veterani, under 19, consolation e, appunto, open.

All’evento sportivo si affiancheranno, nella giornata di apertura, diverse attività promozionali che coinvolgeranno le scuole medie locali. Sempre nella prima delle tre giornate si disputerà anche il Trofeo di Leinì, che sarà riservato alla cittadinanza.

Questo il programma ufficiale: venerdì 22 aprile, dalle ore 20, torneo 128 “Total coppie fisse e baraonda”. Alle ore 21 Trofeo Leinì e Torneo autorità, alla mezzanotte la premiazione. Sabato 23 aprile alle ore 8 apertura e accesso all’area gioco per allenamento e conferma iscrizioni, alle ore 9 sorteggio per compilazione del tabellone di gara per tutte le competizioni. Alle 10 inizio delle gare con il doppio misto e la categoria exclusive. A seguire doppio amatori, doppio semi pro, doppio misto e finale doppio exclusive. Domenica 24 aprile alle ore 9 apertura e accesso all’area di gioco per l’allenamento. Alle 10 inizio delle gare con il doppi consolation, la finale doppio degli amatori, la finale doppio semi pro e poi le finali veterani, doppio under 19, doppio femminile. Alle 18 finale doppio open e chiusura con le premiazioni di tutte le classi e di tutte le categorie.

La manifestazione è supportata da Givova. Info e prenotazioni tel. 3348017150. La Cittadella dello Sport è ospitata presso la Palestra Maggiore in via Volpiano n. 38.

Il procedimento di gara, il programmi, gli orari e l’elenco delle strutture convenzionate sono disponibili all’indirizzo https://www.licb.it/iscrizione-open-ditalia-2022/