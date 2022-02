E’ stato riaperto l’ufficio postale di Via Damiano Chiesa a Torino

Sono terminati i lavori di ripristino banconeria e sostituzione degli infissi che si erano resi necessari per ripristinare le dovute condizioni lavorative nell’ufficio, oggetto alla fine di ottobre di un evento criminoso.

L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito a limitare al massimo gli assembramenti rivolgendosi agli uffici postali esclusivamente per operazioni essenziali e indifferibili e ad utilizzare, quando possibile, gli altri canali di accesso ai servizi messi a disposizione da Poste Italiane, come le app “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.

La sede si aggiunge all’offerta di servizi di Poste Italiane nella città metropolitana di Torino dove è capillarmente presente con altre 70 sedi postali, sarà aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8.20 alle 13.45, il sabato dalle 8.20 alle 12.45.