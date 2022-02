“Non si può rappresentare Torino come una città fuori controllo, come una banlieue parigina: questo non aiuta il lavoro delle forze dell’ordine che si impegnano quotidianamente”.

Lo ha detto il sindaco Stefano Lo Russo durante le comunicazioni in Consiglio comunale sull’aggressione a una volante della polizia durante i festeggiamenti per la vittoria del Senegal ai Campionati di calcio africani.