Gravissimo incidente, pedone investito

Questa mattina, in Via Druento angolo via Traves, per cause ancora da accertare, una donna è stata investita da un’auto mentre attraversava la strada in prossimità del semaforo.

L’impatto è stato violentissimo e le condizioni della donna sono parse subito gravissime. Nonostante l’intervento tempestivo di rianimazione tentato da un agente (soccorritore esperto) della Polizia Municipale e dal successivo arrivo dell’autoambulanza, la donna, di nazionalità italiana, è stata trasportata in condizioni critiche all’ospedale San Giovanni Bosco, dove poco dopo è stato dichiarato il decesso.

Il conducente dell’auto, visibilmente sotto shock, è stato trasportato in codice verde all’ospedale Maria Vittoria.