Spina 3, il Comitato: “Mancano alcuni servizi”

Spina 3 manca ancora di alcuni servizi pubblici e privati per i cittadini.

Una nostra lettera al Comune sottolinea la carenza nel quartiere di farmacie (necessarie anche e soprattutto in questa fase pandemica).

In molti comprensori di Spina 3, un’area di un milione di metri quadri con più di 10.000 residenti, occorre fare centinaia di metri per raggiungerne una.

Riteniamo che un bando pubblico per l’apertura di una o due farmacie in Spina 3 consentirebbe a tutti gli interessati di presentare le loro credenziali per gestirle.

Il Comitato Dora Spina 3

A seguire la lettera del Comitato al Comune

—–

All’Assessore della Città di Torino, Jacopo Rosatelli

e p.c.: ai Presidenti delle Circoscrizioni 4 e 5

Torino, 27 gennaio 2022

oggetto: farmacie in Spina 3

L’emergenza Covid in corso ha messo ulteriormente in luce le carenze del Servizio sanitario nazionale, da anni ridimensionato da politiche di tagli di risorse.

In Spina 3 (un quartiere nato a nuovo nell’ultimo quindicennio e che ha già sofferto per la rinuncia a costruire nell’ex Superga di via Verolengo il nuovo necessario poliambulatorio di zona) continua ad essere sconcertante che ben più di 10.000 nuovi residenti debbano ancor oggi far riferimento a due sole farmacie, peraltro lontane centinaia di metri da alcuni comprensori del quartiere.

Non conoscendo le motivazioni di tale storica carenza di farmacie nel quartiere (tanto più necessarie nell’attuale fase in cui anch’esse devono svolgere un ruolo importante nel fronteggiare l’epidemia) chiediamo cortesemente:

– di conoscere le ragioni della loro insufficiente presenza

– se non si reputi necessario, verificando il rapporto tra residenti e presenza di farmacie, indire un bando pubblico che permetta l’ubicazione in Spina 3 di una o più farmacie.

Cordiali saluti

COMITATO DORA SPINA TRE