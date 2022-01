Italian Hockey League – Division 1, soddisfazioni per le piemontesi

Settimana ricca di soddisfazioni per le squadre piemontesi impegnate nella Italian Hockey League – Division 1. L’Hc Valpellice ha infatti infilato due successi in cinque giorni che hanno lasciato in dote al gruppo di coach Dino Grossi il primo posto momentaneo nel Master Round: sabato vittoria per 3-1 contro l’allora capolista Hc Bolzano/Trento, ieri sera agevole vittoria al Cotta Morandini contro i Milano Bears per 6-0. Protagonista di serata Lorenzo Martina, autore di un poker di reti, centri personali anche per Moreno Rosso e Cristian Long.

E il club meneghino, fanalino di coda della graduatoria, nel fine settimana era stato superato per 5-2 anche dall’Hc Real Torino. La formazione sabauda sabato sera alle 20:30 farà visita al Bolzano/Trento, mentre la Valpe sfiderà in trasferta l’Hc Cadore alle ore 18. In classifica i valligiani comandano a quota 18, con il Bolzano/Trento a -1 e una partita in meno disputata. Il Real Torino staziona invece al quarto posto con 14 punti, uno soltanto in meno rispetto all’Hc Piné terzo della classe.