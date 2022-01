Manifestazione per Lorenzo, scontri con la polizia Studenti feriti

Scontri questa mattina in centro a Torino tra le forze dell’ordine e gli studenti che hanno manifestano per Lorenzo, il 18enne morto durante l’alternanza scuola lavoro

I manifestanti hanno cercato di trasformare il presidio in corteo, nonostante il divieto della zona arancione. È quindi intervenuta la polizia con alcune cariche di alleggerimento in corso Siccardi. I duecento studenti in piazza Arbarello hanno cercato di superare gli sbarramenti anche con un furgone per dirigersi verso il centro in corteo. Alcuni giovani sarebbero rimasti feriti.