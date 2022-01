Siamo a 2 anni di pandemia, stadi chiusi, poi riaperti al 75%,al 50%,infine al massimo 5mila presente qualunque capienza sia dell’impianto.In attesa di tornare alla normalità ovunque, non solo allo stadio e nel mondo del calcio,il record di spettatori sugli spalti è detenuto dal Brasile.

Quanti spettatori può contenere il più grande stadio di sempre? San Siro, uno degli impianti più spettacolari al mondo, non va oltre gli 80mila mentre il Camp Nou di Barcellona ospita 100mila posti a sedere. Per il record dei record bisogna viaggiare nel tempo, prendere l’aereo ed andare a Rio de Janeiro:siamo al 16 luglio del 1950 al Maracanã si disputa Brasile-Uruguay, sfida del girone finale della quarta edizione dei Mondiali di calcio. Sugli spalti addirittura 199.854 tifosi. Proprio così, quasi 200mila spettatori in totale. Contro ogni pronostico, il match terminò con la sconfitta dei padroni di casa per 1-2, un ko che passò alla storia come Maracanazo, il Disastro del Maracanã. Quell’anno la Celeste conquistò il suo secondo titolo di campione del mondo.

Altri tempi ma che bei tempi!

Enzo Grassano