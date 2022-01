Perché il portiere indossa una divisa diversa?

Curiosità dal mondo del calcio

Gli estremi difensori delle squadre di calcio hanno sempre una maglia di un colore diverso rispetto ai compagni di squadra e dei giocatori avversari perché, sono gli unici atleti autorizzati a prendere il pallone con le mani e quindi devono esser ben riconoscibili. Gli arbitri non possono confondere i portieri con gli altri giocatori, che non possono toccare la palla con le mani, e facendo indossare loro dei colori diversi è più facile ed immediato distinguerli. Oltre ad avere una maglia di colore diverso ed a stare il più possibile nei pressi della porta, i numeri 1 si contraddistinguono per avere le mani coperte da guanti che diventano una grande protezione quando devono respingere, parere e trattenere il pallone. Inoltre, nel periodo invernale ai portieri è consentito indossare dei pantaloni lunghi, a differenza degli altri giocatori che sono in campo.

Enzo Grassano