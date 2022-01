Che bel mercato Juve e Toro!

Campionato fermo (ripresa il 5 di febbraio) per lo stage della Nazionale Italiana, impazza il calciomercato che chiuderà alle ore 20 di lunedì 31 gennaio.

Senza ombra di dubbio protagoniste Juventus e Torino con acquisti davvero importanti.I bianconeri portano a casa il centravanti capocannoniere del campionato,via Fiorentina,Dusan Vlahovic:costo dell’operazione 67 milioni+bonus,in scadenza di contratto con i viola a giugno 2023.È un attaccante completo,22 anni da compiere venerdì 28 gennaio,nazionale serbo forte di testa e di piede,una punta completa.

Il Toro dopo aver ceduto Rincon e Baselli ed aver acquistato lo sfortunato terzino sinistro Fares,fermo per 6 mesi causa rottura legamenti del ginocchio,ha acquistato Pietro Pellegri dal Monaco,anche lui giovane e forte attaccante per l’immediato e soprattutto in prospettiva.A breve altri 2 colpi per Juric,sempre giovani in linea verde:dal Frosinone il difensore centrale Gatti e dall’Empoli il centrocampista centrale regista Samuele Ricci,nazionale under 21.Un Toro sempre più giovane con vista Europa!

Enzo Grassano