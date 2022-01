Fugge all’alt della pattuglia, la polizia gli spara alle gomme dell’auto

DAL PIEMONTE

Un ragazzo astigiano di 25 anni è comparso davanti al Gip per il processo in direttissima, accusato di essere fuggito all’alt della pattuglia di una volante che voleva controllarlo.

Il giovane era alla guida di un’Alfa Romeo e stava tornando a casa ad Asti alle 2 di notte. Al fondo del cavalcavia Giolitti è stato visto da una pattuglia della polizia che voleva controllare i documenti. Il 25enne però non si è fermato all’alt ed è fuggito. Gli agenti lo hanno inseguito e grazie all’intervento una seconda pattuglia, hanno tentato di bloccarlo. Lui ha provato ancora a dileguarsi, rischiando di speronare una delle volanti. I poliziotti hanno così deciso di sparare alle gomme dell’auto. Lo hanno poi fermato e arrestato per resistenza. Non voleva essere controllato perchè guidava senza patente.