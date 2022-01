21 gennaio 1971, si ritira Djalma Santos: il miglior terzino destro di sempre

Accadde oggi

Con Nilton Santos terzino sinistro della nazionale brasiliana formava quella che, probabilmente, è considerata la coppia di terzini più forte e completa della storia del calcio.Entrambi dipingevano giocate da fuoriclasse,come veri numeri 10,incredibili anche nel difendere e marcare gli avversari: praticamente perfetti!All’età veneranda di 41 anni Djalma Santos si ritira dopo un gara contro il Gremio: la sua carriera si sviluppa tra: Portuguesa, Palmeiras e Atletico Paraneinse. Con il suo Brasile ha vinto due mondiali: quello del 1958 e quello del 1962. Al talento si aggiungeva anche una grande correttezza in campo, è stato soprannominato il “gentiluomo”: non fu mai stato espulso in carriera.

Enzo Grassano