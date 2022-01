20 gennaio 1985: l’esordio in Serie A di Paolo Maldini

Accadde oggi

Paolo Maldini ha legato tutta la sua carriera al Milan, squadra della sua città natale, in cui ha militato dal primo provino del settembre 1978. Il 20 gennaio 1985, ancora sedicenne, viene convocato per la prima volta in prima squadra nella trasferta in casa dell’Udinese, per l’assenza di Mauro Tassotti. Maldini, con la maglia numero 14, si siede in panchina senza immaginare di esordire subito; e invece, a causa dell’infortunio di Sergio Battistini, nella ripresa Maldini viene mandato in campo dall’allenatore Nils Liedholm. Maldini gioca come terzino destro, suo ruolo naturale, disputa una buona gara e contribuisce al pareggio rossonero. Liedholm, a fine partita, ammette che «Paolo ha un grande avvenire».Profezia avverata quella del grande Maestro Liddas,alias Nils Liedholm.Paolo Maldini,destro naturale,viene spostato sulla corsia di sinistra e diventerà uno dei più forti terzini sinistri del mondo di tutta la storia del calcio.Vincerà tutti i trofei possibili ed immaginabili con il Milan di cui tutt’oggi è dirigente responsabile dell’area tecnica.In Nazionale disputerà 126 gare segnando 7 gol risultando tra i primi 5 calciatori con più presenze nella storia del calcio italiano.

Enzo Grassano