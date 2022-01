Piazzamenti piemontesi sul ghiaccio di Bergamo

Il ghiaccio di Bergamo, nel fine settimana, ha regalato risultati di prestigio al movimento piemontese della figura.

La rassegna “Bergamo On Ice Cup”, organizzata da Ice Lab, ha infatti incoronato Lucia Donati, portacolori del Cus Torino, quale regina della categoria Basic Novice Gruppo 2 con il punteggio di 38.22. Piazzamento sul podio anche per la compagna di squadra Clarissa Gaia, che tra le Junior ha conquistato il terzo posto in virtù di un’esibizione da 56.07 punti.

Nella prestigiosa e contestuale “IceLab International Cup”, inoltre, la 18enne torinese Lucrezia Beccari si è imposta nella prova femminile, con 155.09 punti, davanti all’austriaca Schaller e alla lettone Kuchvalska. Seconda piazza per Amanda Ghezzo, atleta dell’Ice Club Torino, tra le Advanced Novice, preceduta soltanto dall’estone Goidina. E terza infine per il compagno di team Aiden Buttiero, superato dai fratelli israeliani Sheiko nella medesima categoria al maschile.