18 gennaio 1977 a soli 29 anni muore Luciano Re Cecconi

Accadde oggi

Fu colpito da un proiettile partito dalla pistola di un gioielliere che pensando ad una rapina impugna l’arma e spara contro il malcapitato calciatore.Proprio così,quello che doveva essere uno scherzo da parte del centrocampista che entra in una gioielleria di Roma dicendo questa è una rapina,finisce in tragedia!Una goliardata che costa carissima al talentuoso centrocampista laziale dai capelli biondi da farlo sembrare al fuoriclasse tedesco del passato Netzer.Giocatore talentuoso tutto fosforo e grinta,vinse lo scudetto con la Lazio nel 1974. Ancora oggi, nonostante sono passati tanti anni,vive indelebile il suo ricordo non solo tra i tifosi laziali ma tra tutte quelle persone che amano davvero il calcio.

Enzo Grassano