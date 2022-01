17 gennaio 1999, protagonista è il CT della Nazionale Roberto Mancini

Accadde oggi…

Fantasista,numero 10 con colpi da vero fuoriclasse,uno dei migliori della storia del calcio italiano,in quegli anni giocava nella Lazio di Eriksson che avrebbe vinto lo scudetto la stagione successiva.Una squadra fortissima con campioni del calibro di Nesta, Nedved, Stankovic, Vieri, Mihajlovic ed appunto Mancini.La gara era Parma-Lazio al Tardini di Parma.Due squadre allora ai vertici del calcio italiano. Un giovane Buffon a difesa della porta gialloblù,con difensori centrali del calibro di Thuram e Fabio Cannavaro.La Lazio vincerà 3-1. Marcelo Salas trasforma un calcio di rigore e sblocca le marcature. La reazione parmense arriva con Crespo che timbra il pareggio.

Sinisa Mihajlovic va verso la bandierina sulla sinistra per battere un corner. Il serbo pennella sul primo palo e trova Roberto Mancini che si avventa sul pallone e dopo una giravolta colpisce al volo di tacco. E’ gol, uno dei più belli di sempre del nostro campionato.Roberto Mancini un campione come calciatore,altrettanto come allenatore di squadre di club e della Nazionale Italiana di calcio.

Enzo Grassano