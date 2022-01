Accusato di omicidio per la bimba morta cadendo dal balcone. L’uomo tra le lacrime: “Non sono stato attento”

E’ da chiarire come la piccola Fatima sia caduta da quella ringhiera di via Milano.

C’era stata una discussione secondo alcuni testimoni. Forse la bambina è sfuggita al controllo dell’uomo: spesso la piccola saliva da lui che abitava al piano di sopra e magari è scivolata mentre la teneva in braccio? Più ipotesi sono al vaglio degli inquirenti.

“Mi sento in colpa per quanto è successo: non sono stato attento”, ha dichiarato ai pubblici ministeri, tra le lacrime Azar Mohssine. L’uomo abita al quinto piano della palazzina ed è il compagno della madre della bambina morta precipitando dal balcone, il cui appartamento è al quarto. Il fermo di polizia e’ per omicidio volontario con dolo eventuale, anche se la procura non ha ancora formulato l’imputazione per l’udienza di convalida.

La bambina era stata operata all’ospedale infantile Regina Margherita ma non è stato possibile salvarla.