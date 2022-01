14 gennaio 1912: il Milan travolge la Juventus con un clamoroso 8-1

Accadde Oggi

Il 14 gennaio 1912 è una data che quasi sicuramente nessun tifoso ricorderà, ma che, comunque, ha scritto una pagina indelebile dei primi anni di storia di Milan e Juventus. Quel giorno di 110 anni fa, i rossoneri batterono i bianconeri con un incredibile 8-1.Il luogo della gara fu il Campo Milan di Porta Monforte, in una gara valida per il girone ligure-lombardo-piemontese, la Vecchia Signora cadde in quella che resta ancora la sua peggior sconfitta esterna.Bomber assoluto dell’incontro fu Louis Van Hege, attaccante belga che segnò ben 5 reti.

Enzo Grassano