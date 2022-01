È ancora sconosciuta l’identità del senzatetto, sarebbe romeno, conosciuto in zona come “signor Paul”, morto assiderato nella mattinata di oggi, in corso Rosselli a Torino.

Verso le 10 è intervenuta la polizia per gli accertamenti.

Sulla base dei primi riscontri, il clochard dormiva su una panchina sulla quale sono stati posati dei fiori.