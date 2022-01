Scontro frontale: due feriti gravi

DAL PIEMONTE / In un incidente stradale verificatosi nella mattinata di oggi sul raccordo dell’Asti-Cuneo in località Bombonina sono rimasti feriti gravemente due uomini. Si è trattato di uno scontro frontale tra due veicoli. I feriti sono stati trasportati all’Ospedale S.Croce di Cuneo in codice rosso.