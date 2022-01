Furto di notte alla piscina comunale di via Cecchi

Un arresto della Squadra Volante

Nella notte di domenica, poco dopo le 4.30, gli agenti della Squadra Volante intervengono per un furto nella piscina comunale di via Cecchi. Sul posto, i poliziotti, insieme a personale di vigilanza della struttura, sorprendono una donna rimasta intrappolata all’interno della struttura, dopo essersi introdotta forzando una finestra con la complicità di due uomini, successivamente dileguatisi. I poliziotti, ispezionando l’area, rinvengono una cassetta in plastica contenente diversi oggetti trafugati, che vengono restituiti alla proprietà e riscontrano, a parte il danneggiamento della finestra, la rottura della centralina dell’allarme, completamente sradicata dal muro. La donna autrice del furto è una quarantanovenne italiana gravata da numerosi precedenti di polizia; è stata arrestata per furto pluriaggravato in concorso con persone rimaste ignote.