Fondi REACT-EU: oltre 12 Milioni e mezzo di Euro per l’efficientamento energetico di edifici scolastici

Approvate questa mattina dalla Giunta comunale – su proposta dell’assessora all’Istruzione, Carlotta Salerno – le delibere per l’efficientamento energetico di quattro edifici scolastici della Città di Torino.

I provvedimenti riguardano una serie di interventi per la riduzione dei consumi energetici, grazie al supporto di più di 10 milioni di euro dei fondi React-Eu, in linea con la direttiva dell’Unione Europea che prevede misure specifiche per gli edifici pubblici.

Le scuole interessate dagli interventi esterni, che dunque permetteranno di proseguire normalmente le attività scolastiche, sono la scuola primaria Alberti-Salgari (Via Lussimpiccolo 36/A – Circ. 3), la scuola primaria Altiero Spinelli (Via S.Sebastiano Po 6 – Circ.7), la scuola primaria Allievo-Franchetti (Via Randaccio 60 – Circ.5) e la scuola secondaria di primo grado Anna Frank (Via Vallauri 24 – Circ.6).

Gli interventi riguarderanno soprattutto il rifacimento totale di facciate e serramenti, l’installazione di termovalvole e lampade a led per il risparmio energetico, una parziale copertura per l’impermeabilizzazione e alcuni adeguamenti per la prevenzione incendi.

Nelle prossime settimane è prevista l’approvazione di un quinto provvedimento con le stesse caratteristiche, attraverso cui saranno destinati due milioni e mezzo di euro per la scuola secondaria di primo grado Ada Negri- IC Leone Sinigaglia (via Ada Negri 23, Circ. 2).

“La sicurezza e la qualità degli edifici scolatici sono una priorità e – sottolinea l’assessora all’Istruzione, Carlotta Salerno – fondi come i React ci permettono di intervenire significativamente sugli istituti scolastici con rifacimenti, installazioni e adeguamenti indispensabili. Stiamo lavorando dall’inizio del mio mandato per utilizzare e sfruttare al meglio tutti i fondi, ordinari e straordinari, di cui possiamo e potremo disporre, ma anche per fare una pianificazione complessiva degli interventi”.